Пенза, , 09:17 — REGNUM По публикациям в интернете прокуратура Первомайского района Пензы организовала проверку жилищных прав студентов, проживающих в общежитиях Пензенского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что для доступа в общежитие со студентов требуют справку из поликлиники (по месту регистрации) об отсутствии по месту проживания за последние две недели инфекционных заболеваний. Однако такая обязанность не предусмотрена законодательством. В медучреждениях из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены профосмотры и диспансеризация.

Предоставление студентами справки из поликлиники об отсутствии инфекционных заболеваний по месту проживания нарушает право студентов на доступ в общежитие. Прокурором района внесено представление руководителю вуза, ограничения на доступ студентов были сняты незамедлительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции среди студентов, проживающих в общежитии одного из вузов.

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