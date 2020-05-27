Красноярск, , 08:38 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 26 мая рассмотрел четыре ходатайства об избрании меры пресечения сотрудникам ДПС, подозреваемым в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярского краевого суда, по двум сотрудникам следствие просило меру пресечения в виде домашнего ареста, ещё по двум — в виде заключения под стражу.

Рассмотрев материалы дел, суд избрал меру пресечения двум сотрудникам ДПС в виде домашнего ареста на два месяца — до 24 июля 2020 года включительно. Двое других будут находиться до 24 июля в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, избрана мера пресечения для заместителя прокурора Волгограда, подозреваемого в покушении на получение взятки в значительном размере. Суд арестовал его на два месяца.

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