Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома 26 мая и с тех пор её местонахождение неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По данным полиции, мать отпустила гулять ребёнка утром 26 мая, а сама отправилась по делам. Вернувшись домой в обеденное время, женщина не застала дочь, а также обнаружила роликовые коньки, на которых школьница собиралась кататься. После этого женщина обратилась с заявлением о пропаже ребёнка.

Приметы разыскиваемой школьницы: рост 152−155 см, худощавого телосложения, имеется родинка на груди, шрамы от операций в паховой области, на левом ухе кожный отросток.

Отметим, что девочка проживает в благополучной семье, которая не состоит на учёте в социальных службах и полиции.