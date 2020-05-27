Иркутск, , 08:19 — REGNUM В лесном фонде на территории Иркутской области за прошедшие сутки, 26 мая, ликвидировано семь природных пожаров. Все они произошли по причине гроз, сообщает официальный сайт региона.

Вместе с ликвидацией ранее зарегистрированных пожаров в Усть-Илимском, Иркутском, Казачинско-Ленском и Тулунском районах общая площадь, пройдённая огнём, составила 361,3 га.

«Действующими на утро 27 мая перешло пять пожаров. Один из них — в Казачинско-Ленском районе — вновь зарегистрированный. Из ранее обнаруженных — по одному в Киренском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь действующих очагов — 3280,1 га, из которых 3218,1 га, покрытые лесом», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасная ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: 24 мая в регионе тоже произошло семь природных пожаров.

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