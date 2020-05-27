Торонто, Канада, , 08:33 — REGNUM После стрельбы, произошедшей в центральной части Торонто, один из трёх пострадавших скончался в больнице. Об этом 26 мая сообщает телеканал CBC.

Погибшему — молодому мужчине — был 21 год. Также в больнице в тяжёлом состоянии находятся 15-летний подросток и 27-летняя женщина. По утверждению врачей, их жизни уже ничего не угрожает.

По информации главы полиции Торонто Марка Сондерса, которую приводит телеканал, записи с уличных камер видеонаблюдения показывают, что это нападение было заранее спланировано. Расстрелявшие автомобиль с 21-летним мужчиной и 15-летним подростком порядка 40 минут ожидали их в своём автомобиле. Получившая ранение женщина была случайной прохожей.

В настоящее время канадская полиция разыскивает машину преступников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в канадском Торонто пострадали три человека.

Инцидент произошёл в центре города. По словам очевидцев, были слышны несколько выстрелов, а затем звук стремительно уезжающего автомобиля. В результате перестрелки пострадали мужчина и женщина, а также ребёнок. Их госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

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