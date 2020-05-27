Рубцовск, Алтайский край, , 08:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по SARS-CoV-2 в Алтайском крае продолжает ухудшаться. По данным оперативного штаба региона, сразу шесть новых носителей коронавируса выявили в Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Положительные тесты подтвердились у пяти сотрудников и одного подопечного данного социального учреждения. Об обстоятельствах вспышки коронавируса сообщается, что носитель был выявлен спустя две недели после отработки смены в составе 48 сотрудников.

«В связи с этим в двадцатых числах мая проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, в том числе — контактных лиц работавших в первой смене. В результате тестирования было выявлено заболевание ещё у четырёх сотрудников, работавших в первой смене, которые с 12 мая находились дома и не имели контакта с проживающими в доме-интернате», — сказано в официальном сообщении.

Ещё один носитель коронавируса был выявлен по результатам сплошного тестирования проживающих в данном доме-интернате.

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле. Речь идёт о об общежитии Алтайского государственного медицинского университета, Алтайской краевой больнице скорой медицинской помощи и двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера (на Змеиногорском тракте и ул. Никитина).

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