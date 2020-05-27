Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Ураганный ветер, обрушившийся на Новосибирск накануне, 26 мая, привёл к 89 происшествиям. В мэрии города сообщили о 52 упавших деревьях и ветках, четырёх столбах электропередач, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередач.

Уточняется, что ветер снёс три остановочных павильона и три листа с с кровель, повреждена одна металлическая конструкция и фасад здания.

«Информация об обрывах линий электропередач передана в АО «РЭС» для дальнейшего устранения и восстановления электроснабжения, — уточняют в горадминистрации. — На левом берегу для устранения последствий увеличено количество аварийных бригад до семи, на правом берегу — до 13. Локальные отключения еще остались. До 17 часов все последствия планируется устранить».

Во время урагана пострадали четыре человека, им оказана медицинская помощь