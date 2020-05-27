Красноярск, , 07:49 — REGNUM Непогода в Красноярском крае повлияла на работу палаточного госпиталя для вахтовиков. Некоторые палатки просто снесло ветром.

По словам супруги вахтовика с Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Северо-Енисейском районе, из-за ухудшившейся погоды люди в госпитале начали мерзнуть, передаёт «Проспект Мира».

В компании «Полюс» прокомментировали, что в районе лагеря ночью 26 мая стояла ветреная погода. Всего пострадали десять палаток из ста. Людей в них не было.

В Северо-Енисейском районе Красноярского края коронавирус к 26 мая выявили у 1222 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Красноярском крае коронавирус по состоянию на 26 мая выявлен у 3558 человек.

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