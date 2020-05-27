Горно-Алтайск, 27 мая 2020, 07:43 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай организовала проверку сообщений о невыплате медикам стимулирующих доплат за работу с пациентами с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, информация об этом появилась ранее в СМИ.
Отмечается, что положенных выплат не дождались работники Центра медицины катастроф республики.
«В случае подтверждения доводов публикации будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном органе.
Республиканская прокуратура взяла ход и результаты проверки на контроль.
Напомним, ранее следователи в Бурятии организовали проверку по факту неполучения стимулирующих выплат врачами, борющимся с коронавирусом. Медики в Туве, как сообщало ИА REGNUM, обратились в СКР из-за размеров выплат.
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