Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Самолет-разведчик Poseidon P-8A («Посейдон») ВВС США был сопровожден двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем, 26 мая сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

Американская сторона утверждает, что якобы «перехват проводился небезопасно и непрофессионально», поскольку российские самолеты пролетали в опасной близости от Poseidon, мешая ему маневрировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля США заявили, что истребитель ВКС РФ Су-35 якобы совершил пролет в восьми метрах перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

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