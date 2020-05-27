Кетовский район, Курганская область, , 07:16 — REGNUM В Курганской области осуждены четверо жителей Кетовского района за похищение человека и вымогательство имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе следствия и суда установлено, что в начале марта 2018 года у трое жителей Кетовского района решили похитить жителя села Падеринское Кетовского района с целью вымогательства его трактора. Реализуя злой умысел, преступники насильно посадили владельца трактора в автомобиль и привезли на 253 километр федеральной трассы «Иртыш».

В итоге, силой и угрозами они заставили мужчину отписаться от трактора стоимость более 250 тыс. рублей. Затем привезли потерпевшего в Курган, где попросили своего знакомого удерживать владельца трактора до нужного момента. Когда все четверо привезли мужчину в село Падеринское, тот сбежал.

Вся криминальная четвёрка приговорена судом по ч.2 ст.126 («Похищение человека») и по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство чужого имущества с применением насилия») к лишению свободы на сроки от 6 до 9 лет с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима.