Владивосток, , 07:07 — REGNUM В Приморье Уссурийский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы контрактника, который обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

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Военнослужащий по контракту войсковой части 71 289 сержант Алексей Анисимов признан виновным в совершении преступлений: убийство, совершенное организованной группой лиц из корыстных побуждений, мошенничество, совершенное организованной группой и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой.

Следствием и судом установлено, что Анисимов и его знакомый (уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство), не собирались отдавать долг в 162 тыс. рублей потерпевшему. Они решили убить кредитора.

В апреле 2019 года сержант вместе с подельником незаконно купил обрез, изготовленный из ружья Иж-12 и приспособленный под стрельбу патронами калибра 7,62 мм, а также не менее семи боеприпасов к нему, которые хранил у себя.

13 мая Анисимов у дома потерпевшего выстрелил ему в грудь, после чего нанёс множество ударов по голове, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Скрывая следы преступления, обвиняемые выбросили оружие в водоём.

«В связи с заключением Анисимовым досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство. В ходе предварительного следствия и на суде он признал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгри Якутии ранее судимый безработный из мести избил в гараже приятелей, а потом их поджёг.