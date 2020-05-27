Иркутск, , 06:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 27 мая выявлено уже 1438 носителей коронавируса, причём 62 из них — только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1142 пациента, в том числе — 565 вахтовиков. Выздоровели только 276 человек, ещё 10 — погибли и 10 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса среди вахтовиков значительно влияет на статистику выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Иркутской области. Только накануне выявили 70 новых носителей вируса.

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