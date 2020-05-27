Кемерово, , 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. Остальные 120 — кровли частных домов, в том числе это полностью или частично 39 крыш в Мариинском (все в деревни Константиновка) и 53 в Тяжинском районах. Такие цифры назвали в областном правительстве.

Кроме того, повреждены 25 автомобилей и повалены 280 деревьев.

«Основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения, — уточнили в администрации региона. — И сегодня утром в администрации Мариинского района оперативный штаб определил объёмы работ для устранения последствий урагана. Будет работать оценочная комиссия по урону, который нанес ураган».

Власти заявили, что каждой семье будет оказана помощь строительными материалами. По предварительным данным, из 31 дома 18 разрушены — отсутствует крыша, выбиты окна.

Сейчас объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме, электроснабжение восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в результате обрушения стены зернохранилища погибли два человека, ещё один пострадал. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать ураганный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: При обрушении стены зернохранилища под Кемерово погибли два человека