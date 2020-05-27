Кызыл, , 06:40 — REGNUM В столице Тувы Кызыле на прошедших выходных произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание произошло в одной из квартир многоквартирного дома.

К моменту прибытия пожарных, из окна квартиры шёл густой дым. Пожар на площади 4 квадратных метра был оперативно потушен.

«По результатам проверки была установлена предварительная причина пожара — непотушенный окурок от сигареты, брошенный на деревянное напольное покрытие», — отметили в ведомстве.

В результате погиб 25-летний мужчина. Как отмечается, Следственное управления СКР по республике организовало по этому поводу доследственную проверку.

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