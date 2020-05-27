Киото, Япония, , 06:13 — REGNUM В Японии по подозрению в поджоге и предумышленном убийстве арестовали Синдзи Аоба, завершившего лечение после пожара летом 2019 года на студии анимационной компании Kyoto Animation. Об этом 27 мая сообщает телеканал NHK.

По версии следствия, именно Аоба совершил поджог, в результате которого погибли 36 человек и ещё 33 человека получили ожоги различной степени тяжести. Серьёзные ожоги получил и сам 42-летний подозреваемый.

Отмечается, что ранее Аоба полностью признал свою вину в поджоге и в том, что его целью являлись именно сотрудники студии.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна пострадавшая в результате поджога студии Kyoto Animation умерла 4 октября в Киото.

Пожар, уничтоживший студию, устроил мужчина, 18 июля 2019 года проникший в здание и разливший в помещении из двух канистр воспламеняющуюся жидкость.

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