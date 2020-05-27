Челябинск, , 05:35 — REGNUM В Челябинске неизвестные сотрудники почтового отделения похитили денежные средства гражданина. Общая сумма украденного превышает 43 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Деньги были начислены заявителю в виде дивидендов на обыкновенные акции ПАО «ЧТПЗ». При этом, по данным квитанции и кассового чека, все средства якобы были выданы. Но прокуратура Ленинского района установила, что это не так, а в квитанции расписался другой человек.

Материалы проверки были переданы в полицию. По ним было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества.