Афины , , 05:09 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Греции, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 92-х километрах к югу от Иерапетры. Глубина залегания очага землетрясения составляла 13,97 километров. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая землетрясение произошло у берегов Вануату. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 94 километрах от Порт-Вила на глубине 13,86 километров.

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