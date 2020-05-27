Владивосток, , 04:26 — REGNUM В Приморье 86% водителей не дают или последний раз «очень давно» давали взятки сотрудникам ГИБДД на дорогах, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь автомобильного портала «Дром» Елизавета Олофинская.

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Всероссийский опрос проводился с 21 по 28 апреля 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором приняли участие 17 829 человек.

«Дром» провёл опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». Выяснилось, что ни разу не давали взятку 47,3% приморцев, 38,7% — очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «2−3 года назад» выбрали 5%, «в прошлом году» — 3%, «в этом году» — 2%, «на днях» — 4%.

В целом по стране ситуация схожа — 84% россиян выбрали вариант «не давал ни разу» или «очень давно».

При этом чаще всего водители дают взятки в Якутии — 11,3% опрошенных — почти в 3 раза больше, чем в среднем по России, выбрали вариант ответа «на днях».

На Камчатке и в Приамурье никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно.

Один из участников опроса считает, что эпоха мелких взяток уходит в прошлое вместе с «засадами в кустах», стационарными постами и «фенами».

"Могут работать на трассах, карауля за сплошную отпускников. В городах сейчас в ходу крупная мзда за вождение в пьяном виде», — сказал водитель с опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько сотрудников полиции задержаны следственными органами в рамках расследования уголовного дела в отношении их коллег — сотрудников полиции в Краснодарском крае.