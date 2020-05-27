Анадырь, 27 мая 2020, 04:17 — REGNUM Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин выразил соболезнования семьям пилотов, которые погибли в авиакатастрофе 25 мая в аэропорту «Угольные Копи», сообщает пресс-служба правительства региона.
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Погибли четыре пилота в результате столкновения Ми-8 с поверхностью земли.
«Для всех жителей Чукотки такое происшествие — настоящий шок. Военные авиаторы не раз оказывали помощь населению нашего округа. Гибель людей — это всегда трагедия. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших», — сказал Роман Копин.
На месте трагедии работает комиссия Главного Командования ВКС России.
Как сообщало ИА REGNUM, нештатная ситуация началась на земле, считает независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров.
«Видно, что вертолёт, явно ненамеренно, сдвигается назад. То есть либо это возникшая неисправность, либо ошибка управления — затем его закручивает вокруг оси главного несущего винта, и далее следует неуправляемое взмывание и падение», — сказал Снигиров.
Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолёта.