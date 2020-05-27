Порт-Вила, , 03:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 94 километрах к северо-западу от Порт-Вила. Очаг подземных толчков залегал на глубине 13,86 километров. Информации о разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло в иранском Догонбадане. В результате землетрясение пострадали несколько исторических памятников. О человеческих жертвах не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение в Иране вызвало разрушения в древних районах страны