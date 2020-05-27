Торонто, Канада, , 02:23 — REGNUM В результате стрельбы в канадском Торонто пострадали три человека, передает телеканал CBC.

Сообщается, что инцидент произошел в центре города. По словам очевидцев, были слышны несколько выстрелов, а затем звук стремительно уезжающего автомобиля. В результате перестрелки пострадали мужчина и женщина, а также ребенок. Их госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая мужчина открыл стрельбу в жилом доме канадского города Блэкфалдс. В результате перестрелки с полицией погиб нападавший, также пострадала одна женщина.

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