Сосновый Бор, Ленинградская область, , 00:11 — REGNUM Девочка четырёх лет погибла, упав с пирса в Финский залив во время прогулки в Ленинградской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По предварительной информации, девочка гуляла с бабушкой и страшим братом на пирсе в городе Сосновый Бор. Пока дети играли, бабушка стала ловить рыбу и отвлеклась, а потом обнаружила, что внучки нет на пирсе.

Женщина обнаружила свою внучку в воде Финского залива, вытащила её, вызвала бригаду скорой помощи и попыталась провести ребёнку реанимационные мероприятия. Подъехавшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки.

По факту гибели ребёнка следователями начата проверка. устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале проверки следователями обстоятельств травмирования девятилетнего мальчика в результате падения на арматуру в Ленинградской области.

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