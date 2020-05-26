Москва, , 23:26 — REGNUM Сотрудник полиции получил травму в результате нападения на него подозреваемого в разбое при задержании в Москве. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл в ходе операции по задержанию подозреваемого в разбое 25 мая на улице Корнейчука. 23-летний молодой человек оказал активное сопротивление сотрудникам полиции.

Сотрудник полиции получил удар по лицу и был госпитализирован с травмой головы. Подозреваемый был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в следственный отдел.

По факту нападения на сотрудника полиции проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жительнице Челябинской области, которую подозревают в нападении на сотрудника полиции.

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