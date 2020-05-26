Мурманск, , 23:10 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автотрассе «Кола» в Мурманской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 14:35 мск в районе 1407 километра автодороги федерального значения Р-21 «Кола». По предварительным данным, водитель автомобиля Howo при совершении поворота налево на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущества автомобилю Toyota Hiace.

В результате ДТП пострадали пять человек, они были доставлены с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения города Мурманска.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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