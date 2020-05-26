Казань, , 22:52 — REGNUM Водитель, сбивший инспектора ДПС и скрывшийся с места ДТП был задержан сотрудниками полиции в Казани. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Татарии.

Наезд на инспектора ДПС, совершённый водителем автомобиля УАЗ произошёл в 11:50 мск на улице Липатова в Казани. При этом после наезда нарушитель проигнорировал требование сотрудника ГИБДД об остановке и скрылся с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов начали преследование нарушителя, в течение десяти минут им удалось блокировать автомобиль и задержать водителя.

Мужчина при задержании оказал активное сопротивление сотрудникам ГИБДД. Личность водителя была установлена, им оказался 33-летний житель Новошешминского муниципального района Татарии. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у задержанного.

В отношении задержанного было составлено несколько протоколов об административной ответственности, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сбитый нарушителем инспектор ДПС был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

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