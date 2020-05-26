Хошимин, Вьетнам, 26 мая 2020, 22:51 — REGNUM Один ребёнок погиб и 12 пострадали в результате падения дерева в городе Хошимин (Вьетнам), сообщает 26 мая Вьетнамское информационное агентство.
Инцидент произошёл на школьном дворе накануне, 25 мая. Шестиклассники собирались на урок и стояли один за другим у входа в школу. На них упало дерево, придавившее 13 ребят.
Прибывшие врачи не смогли спасти одного из мальчиков. Ещё у дюжины пострадавших диагностированы травмы позвоночника, переломы конечностей.
Напомним, 25 мая в Хошимине была плохая погода: сильный ветер и дожди.
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