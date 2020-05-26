Хошимин, Вьетнам, , 22:51 — REGNUM Один ребёнок погиб и 12 пострадали в результате падения дерева в городе Хошимин (Вьетнам), сообщает 26 мая Вьетнамское информационное агентство.

Инцидент произошёл на школьном дворе накануне, 25 мая. Шестиклассники собирались на урок и стояли один за другим у входа в школу. На них упало дерево, придавившее 13 ребят.

Прибывшие врачи не смогли спасти одного из мальчиков. Ещё у дюжины пострадавших диагностированы травмы позвоночника, переломы конечностей.

Напомним, 25 мая в Хошимине была плохая погода: сильный ветер и дожди.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое подростков разбились насмерть в ДТП во Вьетнаме