Москва, , 22:18 — REGNUM Анализы домашней кошки показали положительный результат на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 у животного в одном из городов России. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

Уточняется, что исследование проводилось по технологии ПЦР. Для анализа у пятилетнего домашнего животного был взят мазок на коронавирус SARS-CoV-2 из носа и горла.

В результате тестирования у кошки было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Животное было помещено на карантин «по месту нахождения». О каких-либо симптомах заболевания COVID-19 у животного не сообщается. Информация состоянии здоровья хозяев животного и о том, было ли выявлено у них заражение коронавирусом, не поступала.

Ранее коронавирус SARS-CoV-2 обнаруживали неоднократно у различных видов животных, в том числе у норок, выращиваемых в Нидерландах, а также у кошек во Франции, в американском штате Нью-Йорк и в китайском Ухане. При этом нет никаких доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от домашних животных человеку, а также того, что животные могут быть распространителями данной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заражение коронавирусом нового типа подозревают у норок на двух зверофермах в Нидерландах.

Читайте ранее в этом сюжете: Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусом от норки