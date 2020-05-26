Кемерово, , 21:51 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал в результате обрушения стены зернохранилища в Кемеровской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Информация об обрушении стены здания зернохранилища в Мариинском районе поступило в региональное отделение МЧС 26 мая около 20:30 (16:30 мск). В результате обрушения на месте ЧП погибли два человека, ещё один получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать ураганный ветер.

В регионе 35 мая было объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром порывами до 25 м/сек, а также ливнями и градом.

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