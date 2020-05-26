Тамбов, , 21:09 — REGNUM 101-летний ветеран Великой Отечественной войны убит в Тамбовской области, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили 26 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тело ветерана было обнаружено 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района. В доме также была обнаружена родственница погибшего в бессознательном состоянии. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство.

По подозрению уже задержан 46-летний односельчанин ветерана. По версии следствия, 46-летний мужчина днём 26 мая через разбитое окно проник в дом ветерана и напал на него с топором. Увидев, что дома мужчина не один, подозреваемый ударил топором и 38-летнюю внучку ветерана. Ветеран скончался на месте, его внучка с ранением госпитализирована.

На месте происшествия проводятся следственные действия, допросы свидетелей, соседей, родственников потерпевших.