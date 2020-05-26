Солнечногорск, Московская область, , 21:00 — REGNUM Тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимир Осия был задержан в рамках уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье. Об этом 26 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Осия и ещё три человека были задержаны в рамках уголовного дела об убийстве директора торгового центра в посёлке Поварово Солнечногорского района Московской области. В настоящее время идут следственные действия. Все задержанные, в том числе Осия, допрашиваются, проверяются показания, которые даны были в отношении Осии и ещё троих человек в ходе расследования уголовного дела.

Напомним, убийство директора торгового центра в посёлке Поварово произошло в июне 2019 года. По подозрению в совершении преступления была задержана супруга убитого. Ей было предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия, женщина была помещена под стражу.

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