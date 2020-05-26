Москва, , 20:45 — REGNUM Журналист и муниципальный депутат Илья Азар был задержан в ходе одиночного пикета в центре Москвы. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал «Автозак Live».

Азар был задержан у здания МВД на Петровке, 38. Журналист проводил там одиночный пикет в защиту основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который был арестован ранее.

Сотрудники полиции объяснили задержание Азара запретом на проведение публичных мероприятий на территории Москвы в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Сам Азар пояснил, что в отношении него составят протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митинга.

По данной статье предусмотрено административное наказание в виде штрафа размером от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок от 40 до 200 часов, или административного ареста на срок до 30 суток.

В настоящее время журналист находится в Тверском ОВД вместе со своим адвокатом Михаилом Бирюковым.

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