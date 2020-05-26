Москва, , 20:23 — REGNUM Двое фигурантов дела об убийстве 22-летней гражданки Кубы были арестованы по решению Дорогомиловского суда города Москвы. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба суда.

Судом были отправлены под арест до 24 июля текущего года 20-летняя уроженка Москвы и 39-летний уроженец города Нальчика. Мужчина подозревается в совершении убийства и в незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Девушке инкриминируется вымогательство группой лиц с применением насилия, незаконное лишение свободы с применением насилия и укрывательство преступления.

Вину в инкриминируемых им преступлениях граждане отрицают, от дачи показаний отказываются.

По данным следствия, тело 22-летней гражданки Кубы было обнаружено с признаками насильственной смерти 24 мая в мусорном контейнере на улице Кастанаевской. В ходе следственных мероприятий и оперативных действий были задержаны двое граждан РФ, мужчина и девушка 1981 и 1999 годов рождения. По версии следствия, задержанные имеют непосредственное отношение к убийству гражданки Кубы и вымогательству выкупа за неё.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела молодой девушки, гражданки Кубы, в мусорном баке на западе Москвы.

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