Москва, , 19:56 — REGNUM Арест двум бывшим заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову продлил Басманный суд города Москвы. Об этом 26 мая сообщила журналистам пресс-служба суда.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемым до 1 сентября 2020 года было удовлетворено решением суда. Также было отказано в ходатайстве защиты об изменении меры пресечения обвиняемым на не связанную с содержанием под стражей.

Уголовное дело в отношении генералов юстиции Краковского и Бирюкова, а также следователя Брянцева было возбуждено 1 апреля председателем СК РФ Александром Бастрыкиным по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Фигуранты дела были задержаны, позднее им было предъявлено обвинение по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшем тяжкие последствия. 3 апреля обвиняемые были арестованы Басманным судом, а 25 мая Краковский и Бирюкова были уволены из рядов МВД.

Все обвиняемые по данным следствия, оказали содействие в смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, обвиняемому в мошенничестве на 3,75 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о допросе экс-заместителя главы МВД России генерала Александра Романова, руководившего следственным департаментом, по делу своих подчинённых, генералов Краковского и Бирюкова.

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