Махачкала, , 19:19 — REGNUM Легковая машина упала в обрыв в результате камнепада в Шамильском районе Дагестана. На месте происшествия скончались два человека, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

ДТП произошло накануне, 25 мая, в 23:30, на автодороге Хебда — Тлярата. Случился камнепад, из-за которого 45-летний житель села Урада не справился с управлением автомобиля LADA Priora, и машина упала в семиметровый обрыв.

В результате происшествия водитель легковушки и его пассажир — 38-летний житель села Хебда — от полученных травм скончались на месте. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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