Вологда, , 18:24 — REGNUM Двухлетняя девочка и пятилетний мальчик спаслись от пожара, выпрыгнув из окна квартиры на руки поймавшим их людям в городе Вологде. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Вологодской области.

Информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Горького поступила в ГУ МЧС по региону около 12:00 мск. Дым из окна квартиры на третьем этаже увидели двое рабочих, ремонтировавших соседнее здание. Они подбежали к дому и увидели через окно квартиры двух малолетних детей. Дверь квартиры оказалась заперта.

Рабочие убедили детей выпрыгнуть из окна им на руки. Дети, следуя указаниям взрослых, выпрыгнули из окна, рабочие поймали их, травм детям причинено не было. Но дети получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение одной из больниц Вологды.

С детьми в квартире находился их дедушка, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и покинул горящее жильё самостоятельно. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 17 кв. метров и эвакуировали из горящего здания жителей подъезда, и спасли мужчину и девочку десяти лет, которая находилась без сознания, отравившись продуктами горения. Ребёнок госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, кроме того, начата доследственная проверка по факту травмирования двух малолетних детей.

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