Москва, 26 мая 2020, 18:04 — REGNUM Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов госпитализирован из СИЗО «Лефортово» (Москва), передаёт 26 мая RT.
Как заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович, фигурант уголовного дела находится теперь в больнице СИЗО «Матросская Тишина». Госпитализировали его с подозрением на COVID-19 .
Магомедова, а также двух других переведённых в больницу заключённых, должны обследовать. О результатах тестирования на COVID-19 пока данных нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, арест Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, в мошенничестве и в растрате в особо крупном размере, Московский городской суд продлил до 30 июня 2020 г.
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