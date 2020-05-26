Москва, , 18:04 — REGNUM Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов госпитализирован из СИЗО «Лефортово» (Москва), передаёт 26 мая RT.

Как заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович, фигурант уголовного дела находится теперь в больнице СИЗО «Матросская Тишина». Госпитализировали его с подозрением на COVID-19 .

Литвинович «В СИЗО «Лефортово» у трёх заключённых подозревают коронавирус, один из них, Зиявудин Магомедов, госпитализирован в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина» для обследования, возможно, ему сделают КТ».

Магомедова, а также двух других переведённых в больницу заключённых, должны обследовать. О результатах тестирования на COVID-19 пока данных нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арест Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, в мошенничестве и в растрате в особо крупном размере, Московский городской суд продлил до 30 июня 2020 г.

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