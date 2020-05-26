Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет глава Волгодонского района. Обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий, утвердила Генеральная прокуратура РФ, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 26 мая.

Как следует из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ, глава муниципального района подписал акт приёма-передачи бракованных водонапорных башен, заведомо зная об их непригодности. Тем самым бюджетам двух уровней — региональному и муниципальному — был нанесён ущерб, превысивший 3,5 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что нарушения при закупке водонапорных башен в девяти районах Ростовской области в 2019 году выявили сотрудники регионального управления ФАС. Проверки прошли также в администрациях Белокалитвинского, Дубовского и Егорлыкского районов.

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