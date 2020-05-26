Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM 120 населённых пунктов Свердловской области понесли ущерб от урагана 25 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

В частности, 46 574 жилых дома оказались без электричества из-за разгулявшейся стихии. Света лишились свыше 135 тысяч человек. На утро 26 мая 5370 жителям так и не вернули электроснабжение, но уже к 15:00 (по местному времени) электричество обещали восстановить.

«Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей», — обещают власти.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли от последствий урагана. Прокуратурой и следователями ведутся проверки по данным фактам.

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