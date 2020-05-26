Челябинск, , 16:25 — REGNUM В Челябинской области ликвидируют последствия ураганного ветра, который обрушился на регион 25 мая. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Стихия атаковала Южный Урал около 17:00 по местному времени. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Непогода задела Аргаяшский, Коркинский, Сосновский, Верхнеуфалейский, Каслинский, Еманжелинский и Кыштымский муниципалитеты. Отключения электричества коснулись 38 населённых пунктов. Среди прочих, без света остались и десять социально-значимых объектов.

Погибших и травмированных нет, отмечают в МЧС. А по данным на день 26 мая без света оставались жители трёх муниципалитетов. Энергетики проводили аварийно-восстановительные работы.

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