Ярославль, 26 мая 2020, 16:24 — REGNUM В Ярославле полиция установила нарушения ограничительных мер, выявив работающие точки общепита и непродовольственные магазины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области. Торговые точки не должны принимать посетителей во исполнение указа губернатора и постановления правительства Ярославской области об установлении ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Однако, как показал рейд полиции, в центре Ярославля указанные меры соблюдают не все.

Рейд полиции
Рейд полиции
УМВД по Ярославской области

«В одном из обувных магазинов на улице Советской выявлен факт организации работы по обеспечению населения непродовольственными товарами в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В цветочном магазине, расположенном на улице Свободы, вход в магазин для граждан не был ограничен. Тем самым индивидуальным предпринимателем допущены нарушения в части реализации товара дистанционным способом (на заказ)», — рассказали в УМВД.

Также правоохранители нашли работающий бар на улице Нахимсона и ресторан на Революционной.

«По итогам проверочных мероприятий в отношении лиц, допустивших нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), собраны материалы. Проводятся проверки», — отметили в УМВД России по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле полицеские составили 22 протокола об административном правонарушении в отношении горожан, не соблюдающих масочный режим.

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