Чебоксары, , 16:19 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС Чувашии). Её подозревают в мошенничестве и превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стала бывший начальник отдела финансово-экономической работы и государственного заказа ведомства. Её подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Следствие полагает, что в мае 2019 года подозреваемая «обеспечила победу в аукционе на поставку оборудования конкретному юридическому лицу, с которым у нее имелась договоренность».

«В результате оборудование, не соответствующее технической документации, было закуплено по заведомо завышенным ценам, чем республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В прокуратуре Чувашии уточняют, что речь идёт о закупке охранных турникетов на сумму около 100 млн рублей.

«Кроме того, должностным лицом организовано приобретение иного оборудования, которое не соответствовало технической документации», — отмечают в надзорном ведомстве.

Подозреваемая находится под домашним арестом.