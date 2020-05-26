Чебоксары, 26 мая 2020, 16:19 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС Чувашии). Её подозревают в мошенничестве и превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Фигурантом уголовного дела стала бывший начальник отдела финансово-экономической работы и государственного заказа ведомства. Её подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
Следствие полагает, что в мае 2019 года подозреваемая «обеспечила победу в аукционе на поставку оборудования конкретному юридическому лицу, с которым у нее имелась договоренность».
В прокуратуре Чувашии уточняют, что речь идёт о закупке охранных турникетов на сумму около 100 млн рублей.
Подозреваемая находится под домашним арестом.