Иерусалим, , 16:06 — REGNUM 26 мая на экс-футболиста высшей лиги Израиля было совершено покушение, которое в последний момент удалось предотвратить, сообщают «Вести» (Израиль). Имя футболиста не разглашается.

По данным полиции Иерусалима, в результате оперативного тайного расследования сотрудники органов правопорядка задержали на месте преступления четырех злоумышленников, которые прикрепили предполагаемый заряд взрывчатого вещества к автомобилю. Автомобиль принадлежит футболисту и стояла у его дома.

Заряд обезвредили саперы. В настоящий момент решается вопрос о продлении срока содержания под стражей четырех задержанных. Их мотивы пока не известны.