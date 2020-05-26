В Индии самолёт с 76 пассажирами совершил аварийную посадку
Хайдарабад, Индия,
26 мая 2020, 15:39 — REGNUM Аварийную посадку в аэропорту Хайдарабада (Индия) совершил самолёт с 76 пассажирами на борту.
У лайнера отказал один из двигателей. Воздушное судно авиакомпании Air Asia совершило аварийную посадку. Жертв нет.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.