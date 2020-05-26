Хайдарабад, Индия, 26 мая 2020, 15:39 — REGNUM Аварийную посадку в аэропорту Хайдарабада (Индия) совершил самолёт с 76 пассажирами на борту.

У лайнера отказал один из двигателей. Воздушное судно авиакомпании Air Asia совершило аварийную посадку. Жертв нет.

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