Салехард, , 15:27 — REGNUM В Салехарде перед судом предстанет бывший генеральный директор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб», чьи действия причинили предприятию ущерб 39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Следствием установлено, что будучи руководителем «Ямалгосснаб» гражданин в мае 2017 года подписал договор цессии, на основании которого бюджетное предприятие уступило юридическому лицу право требования об уплате долга в размере 39 млн рублей по договорам поставки нефтепродуктов. Сделал он это без согласования с собственником «Ямалгосснаба» — с департаментом имущественных отношений ЯНАО.

В 2019 году ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» через приватизацию стало акционерным обществом. И сейчас обвиняемый нанёс ущерб не бюджету Ямала, а юридическому лицу. Поэтому он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий…»).

Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.