Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Пожар на складе по производству пластмассовых изделий в Батайске Ростовской области ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 мая.

Полная ликвидация пожара объявлена в 15:16 мск. Таким образом пожарные расчёты вели борьбу с огнём более пяти часов.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре площадью 400 кв. метров стало известно около 10:00 мск. Погибших и пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возникновения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе под Ростовом-на-Дону