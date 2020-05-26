Казань, , 15:09 — REGNUM Киберпреступники после объявления президентом России о выплате пособий семьям с детьми начали регистрировать сайты, имитирующие официальные, в том числе портал госуслуг. Об этом заявил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин на брифинге в правительстве Татарии.

«Некоторые ресурсы предлагают проверить, положены ли гражданам выплаты. На других сайтах утверждается, что выплаты положены, для их получения нужно ввести реквизиты банковской карты и оплатить некую комиссию или налог», — рассказал Шарифуллин.

По его словам, некоторые сайты требуют ввода реквизитов банковских карт и оплаты некой комиссии или налога. Также злоумышленники предлагают удаленную работу под видом кадровых агентств. На таких сайтах просят заполнить анкету и внести оплату. В названиях фейковых сайтов мошенники могут поставить запятую или тире, поменять букву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ведением режима самоизоляции в Татарии увеличилось число случаев мошенничества в интернете и по телефону. В I квартале 2020 года в Татарии удалось заблокировать более 100 интернет-страниц, в 2019 году — 600 сайтов. Всего с начала разработанного программного комплекса «Око прокурора» удалось заблокировать более 10 тыс. незаконных интернет-страниц.

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