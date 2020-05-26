Самара, , 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в жилых домах м.р. Волжский, пос. Яицкое на площади одна тысяча кв. метров полностью ликвидирован.

Сообщается, что в нем никто не пострадал и не погиб. С огнем боролись 142 спасатели на 47 единицах техники.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 26 мая пожарные были подняты по тревоге на тушение пожара в жилых домах пос. Яицкое. Вскоре был объявлен повышенный ранг вызова — «Пожар № 3».

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