Казань, , 14:41 — REGNUM В I квартале 2020 года в Татарии удалось заблокировать более 100 интернет-страниц, в 2019 году — 600 сайтов. Всего с начала разработанного программного комплекса «Око прокурора» удалось заблокировать более 10 тыс. незаконных интернет-страниц, сообщил прокурор РТ Ильдус Нафиков.

Киберпреступники после объявления о выплате пособий семьям с детьми начали регистрировать сайты, имитирующие официальные. Некоторые сайты требуют ввода реквизитов банковских карт и оплаты некой комиссии или налога. Также, злоумышленники предлагают удаленную работу под видом кадровых агентств. На таких сайтах просят заполнить анкету и внести оплату.

Гражданам необходимо быть крайне внимательными при оформлении различных выплат. Так, в названиях некоторых сайтов может быть изменена одна буква или добавлено тире, а фирменный стиль при этом сохраняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии за четыре месяца 2020 года зафиксировано 2 тыс. случаев мошенничества, что на 60% больше прошлогоднего показателя. При этом раскрываемость таких преступлений не превышает 10%.