Томск, , 14:20 — REGNUM В Томске устраняют последствия грозы и шквалистого ветра, сообщили ИА REGNUM 26 мая в мэрии города.

Бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций убирают с проезжей части повреждённые деревья, восстанавливают работу светофоров и подачу электроснабжения.

Диспетчеры городской оперативно-дежурной службы приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 — о падении веток, два — об обрывах проводов. По четыре человека сообщили об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.

Напомним, ранее томский ЦГМС распространил оперативное предупреждение о непогоде. Как сообщало ИА REGNUM, на 26−27 мая прогнозируются дожди, сильный ветер, понижение температуры воздуха.

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